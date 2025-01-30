لماذا يصعد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية؟

العالم - خاص العالم

اوهام ضم الضفة الغربية تشجع جيش الاحتلال الاسرائيلي على تصعيد عدوان يزهق فيها ارواح المدنيين.. تصعيد يتطور بشكل خطير، لتعلن وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وسقوط جرحى بقصف الاحتلال بلدة طمون في قضاء طوباس شمالي الضفة.

كما قام الاحتلال في مخيمي نور الشمس بطولكرم وجنين باستهداف الفلسطينين ويواصل هدم منازل وتخريب البنى التحتية، دافعا بتعزيزات عسكرية، لاحكام قبضته على شمال الضفة التي حوّلها إلى منطقة شبه عسكرية مغلقة.

إقرأ أيضا.. 10 شهداء في بلدة طمون بقصف الاحتلال جنوب شرق طوباس

حماس ادانت مجزرة طمون مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تكسر المقاومة ولن ترهب الشعب الفلسطيني، داعية اهالي الضفة والقدس والداخل المحتل للمقاومة.

وبدورها اكدت حركة الجهاد الإسلامي ان سلسلة جرائم الاحتلال المدعومة امريكيا تهدف الى تهجير الفلسطينيين قسرا وتغيير الواقع الديمغرافي.

الاحتلال الاسرائيلي يزعم أن عدوانه على جنين وطولكرم يأتي للقضاء على البنية التحتية للمقاومة الا ان الاعلام العبري يعتبره محاولة من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الغاضب من وقف إطلاق النار بغزة، خاصة وان العملية العسكرية في جنين كانت قد بدأت في اليوم الثالث من بدء سريان الهدنة في القطاع شملت عزل المدينة وتركيب بوابات حديدية جديدة، وفرض إغلاق شبه محكم عليها.

شاهد أيضا.. طولكرم في مرمى النار.. تدمير واعتقالات ونزوح للفلسطينيين

وبينما يستمر العدوان على الضفة الى اجل غير مسمى كما اعلن جيش الاحتلال، صادق الكنيست على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة المحتلة بعد تعالي اصوات حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة، عن عزمها ضم الضفة العربية. ويرجع محللون سبب اصرار قادة الاحتلال على ضم الضفة الى مخطط اسرائيلي اوسع للقضاء على أي محاولة لقيام الدولة الفلسطينية.