قائد الثورة: لا بد من تناول القضايا المهمة والمؤثرة للدفاع المقدس

العالم - ايران

وتم اليوم الخميس عرض تقريظ قائد الثورة اية الله السيد علي الخامنئي لكتاب "معبد تحت الارض" وهو رواية ماخوذة من حياة الشهيد غلام حسين رعيت ركن ابادي.

وجاء في التقريظ ان مادة هذه الرواية جديدة ومبدعة، كما ان صياغتها عذبة وجذابة. ان التطرق الى القضايا الجانبية لكن المهمة والمؤثرة للدفاع المقدس هو عمل ضروري اذ ان كاتبة هذه الرواية البليغة ادت ذلك. ان الافادة من حفاري القنوات من اهالي يزد، كان قد طرحها الشهيد صياد شيرازي عدة مرات، وكنا على علم بذلك، لكن اهمية ودقة وصعوبة ذلك، كما يشرحها هذا الكتاب، لم تكن معلومة بالنسبة لنا وللاخرين من مثلنا. رضوان الله تعالى على هؤلاء الفنانين البارعين.

هذا وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف قد رعى اليوم الخميس، حفل عرض تقريظ قائد الثورة الاسلامية لكتاب "معبد تحت الارض".

وحضر المراسم، عدد من اعضاء المجلس واسر الشهداء ومقاتلي الدفاع المقدس، وتم خلالها تكريم عدد من افراد الجيش ومقاتلي وقادة الثماني سنوات من الدفاع المقدس واسر الشهداء.

ويتناول كتاب "معبد تحت الارض" قصة رجال ساهموا في رفد الدفاع المقدس.

وهو بقلم الكاتبة معصومة مير ابو طالبي، يروي فيه الشهيد غلام حسين رعيت ركن ابادي، جهود الاشخاص الذين شاركوا في حفر انفاق في عملية "الفتح المبين".