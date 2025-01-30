قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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الاحتلال يقتحم بلدة كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية ويزيل اعلام فلسطين
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رئيس الوزراء العراقي: نؤكد موقفنا الثابت تجاه فلسطين ونرفض دعوات التهجير
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سرايا القدس تفجر منزلا مفخخا بقوة مشاة للاحتلال بمخيم جنين بالضفة الغربية
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الاعلام العبري: إصابة جندي اسرائيلي بجروح خطيرة في جنين بالضفة الغربية
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جيش الاحتلال يقول ان الصليب الاحمر أكد تسلمه 7 اسرى بينهم اسرائيليان
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الاحتلال يفجر مسيّرات انتحارية بين المنازل في مخيم جنين بالضفة الغربية
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مروحية عسكرية للاحتلال تحمل جنودا مصابين تحط في مشفى رمبام في حيفا
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قوة من وحدة اليمام الاسرائيلية تغتال مطلوبا فلسطينيا بنابلس بالضفة الغربية
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الاحتلال يقوم بتجريف في بلدة الضهيرة الجنوبية في جنوب لبنان
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مسيّرة للاحتلال تلقي قنبلة على احدى العائلات ببلدة طلوسة جنوب لبنان