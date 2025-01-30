كاميرا العالم ترصد أجواء تسليم الأسرى ورهائن بجنوب قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم



وأفاد محمد أبو عبيد مراسل العالم في خان يونس، أن المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام وسرية القدس" تقوم بتسليم الأسيرة الإسرائيلية لدى المقاومة الفلسطينية" أربيل يهود" التي قاتل عليها الجيش الإسرائيلي في المفاوضات ويريد إخراجها بكل قوة من الأسر لدى المقاومة الفلسطينية إلا أن كتائب القسام حافظت عليها، لافتا إلى أنه طوال مدة العدوان الإسرائيلي وطوال الحرب على قطاع غزة ولم تخرجها إلا بقرار من كتائب القسام في هذه اللحظات التي سيتم تسليمها إلى الصليب الأحمر في شارع خمسة تحديدا من منزل قائد الطوفان يحيى السنوار.







وأشار مراسلنا إلى جموع كبير جدا من المواطنين يلتفون حول رجال المقاومة الذين يعملون على تأمين هذه الأسيرة دفعة من الأسرة لدى سيارات المقاومة أمام منزل قائد يحيى السنوار حسب البرتكول المعروف لدى المقاومة الفلسطينية سيتم الآن تسليم هذه الأسيرة الإسرائيلية للصليب الأحمر وسط تدافع كبير جدا والتفاف كبير جدا ودعم كبير جدا من الشعب الفلسطيني من المواطنين من الغزيين حول خيار المقاومة تتواصل أعمال تسليم الأسيرة من قبل كتائب القسام وسرايا القدس للصليب الأحمر .

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ونوّه مراسلنا إلى وصول اثنين من الرهائن التايلنديين المتواجدين لدى المقاومة الفلسطينية ضمن الدفعة المتفق عليها من كتائب القسام والمقامة الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي والوسيط هو الصليب الأحمر الآن دخلوا إلى سيارة الصليب الأحمر في ظل تحشد كبير جداً من الشعب الفلسطيني من الغزيين ومن المواطنين، إضافة إلى جنود ومقاتلي المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام في حضور كبير جدا في هذه المنطقة.

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وأوضح مراسلنا أنه من على ركام المنزل المدمر، تتواجد كاميرا العالم على منزل قائد "سيد الطوفان" يحيى السنوار قائد هذه المعركة التي توّجت في هذه اللحظات بالإفراج وتسليم الأسيرة الإسرائيلية لدى المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث أن الأسرى الفلسطينيين اليوم سيخرجون من السجون الإسرائيلية مع تنفيذ البنود المتفق عليها في هذه الصفقة صفقة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الإحتلال الإسرائيلي.

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