المقاومة الفلسطينية تنهي تسليم 3 اسرى اسرائيليين

العالم - فلسطين

وشهدت عملية التسليم في جباليا خروج المجندة بيرغر من بين ركام البيوت، ووضع علم وخريطة فلسطين على منصة التسليم، ويافطة كبيرة للقوات الاسرائيلية التي قاتلت في مخيم جباليا.

فيما سلمت سرايا القدس اسيرين اسرائيليين و5 تايلنديين الى الصليب الاحمر من أمام منزل القائد السابق لحركة حماس يحيى السنوار. هذا ومن المقرر أن يطلق الاحتلال سراح 110 اسرى فلسطينيين بينهم 9 من غزة.

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وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن المقاومة أكدت من خلال عمليات تسليم الأسرى الإسرائيليين أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ومتسمك برمزية السنوار، مشدداً على أن المقاومة قد أجبرت الاحتلال كسر المحرمات وخطوط الحمر التي كان قد وضعها لنفسه.

وفي حديث من خان يونس لقناة العالم الإخبارية قال حازم قاسم: اليوم شعبنا الفلسطيني بصموده الأسطوري على أرضه الفلسطينية يسطر إنجازا حقيقيا وكبيرا متمثلا في إجبار الاحتلال على مواصلة عملية تبادل الأسرى، فيما الاحتلال دائما حاول أن يتملص من هذه العملية وألا يصل إلى هذه النتيجة التي تحصل اليوم بهذه الطريقة، لكن الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني وبسالة المقاومة أجبرته على أن يواصل هذه العملية، سنواصل كل حلقات عملية استبدال حتى تتم في كل مراحلها حسب ما تم الاتفاق عليه.

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وأضاف: أيضا أجبرناه كشعب فلسطيني وكمقاومة على أن يتجاوز ما سماها خطوط حمراء وكسر محرمات وضعها من حول نفسه، وأن نجبره على أن يطلق سراح أسرى ممن قال عنهم في البداية إن أيديهم ملطخة بالدماء.. اليوم يتم إجبار الاحتلال على تجاوز هذه المحرمات وهذه الخطوط الحمراء بفضل صمود الشعب الفلسطيني.