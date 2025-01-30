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مبعوث ترامب: على مصر والأردن تقديم بديل لرفض استقبال الفلسطينيين

مبعوث ترامب: على مصر والأردن تقديم بديل لرفض استقبال الفلسطينيين
الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

نقلت القناة 12 العبرية، عن "آدم بوهلر"، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بشؤون الأسرى، قوله إنه يتعين على مصر والأردن تقديم خيار بديل، بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين.

العالم - الاميركيتان

وقال بوهلر "أعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن مصر والأردن بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.

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كما أوضح أن ترامب عرض خيارا يراه مناسبا لمصر والأردن، لكنه منفتح على خيارات أخرى.

رفض مصري أردني

وكان الرئيس الأميركي قال قبل أيام إنه يرغب في "تطهير" قطاع غزة، موضحا أنه سيطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما طلبه من ملك الأردن عبد الله الثاني بالسماح بدخول ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى الأراضي المصرية.

ورفض كل من الرئيس المصري وملك الأردن هذا المطلب، حيث وصف السيسي ذلك بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.

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وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني وليام روتو في القاهرة أمس الأربعاء، إنه "لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، موقف بلاده "الراسخ" بضرورة "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".

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