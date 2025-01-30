قراءة في مشهد عودة الأهالي إلى جنوب لبنان وشمال غزة

العالم – العين الإسرائيلية

وحول مشهدية عودة الأهالي في جنوب لبنان وشمال قطاع غزة التي بقيت هي الطاغية على وسائل الإعلام الإسرائيلية وموقف الكيان من جنوب لبنان، أكد المتابع للشأن الإسرائيلي صالح أبو عزة، أنه إنطلاقا من الاتفاق الذي وقّع ما بين لبنان و"إسرائيل" ولفهم كيف ينظر الجمهور الإسرائيلي بأن ما حدث يعد فشلاً كبيراً، كان متوقعا أن يفضي هذا الاتفاق إلى منطقة عازلة في جنوب لبنان لحماية المستوطنات الشمالية ولزرع نوع من الأمان، بأن لبنان لن يكون منطلقا لتكرار سيناريو 7 أكتوبر لم يستطع الإسرائيلي تحقيق هذا الهدف تحديدا.

ولفت أبو عزة إلى أنه كان المفترض أن هناك وعدا قطعه سماحة السيد حسن نصر الله في مسألة أن المستوطنات الشمالية ومستوطنوها لن يعودوا إلى هذه المستوطنات قبل عودة جميعها لسكان جنوب لبنان فكان هناك نوع من مسألتين أو خطين في "إسرائيل" خط اعتمدته الحكومة بتأجيل عودة السكان إلى مارس/ آذار القادم من أجل بعض التجهيزات ومسألة مرتبطة بذات السكان فيما هل يرغبون بهذه العودة أو لا في ظل الأوضاع في الجنوب.



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كما رصد البرنامج حال جيش الإحتلال الإسرائيلي الذي يبدو في حالة ارتباك واضحة في مواجهة الأهاليحيث دفع بقوات إضافية إلى الأراضي اللبنانية وهو ما أكده الإعلام العبري.

وألقى البرنامج الضوء على مشاهد استثنائية تاريخية في قطاع غزة وهي غير مسبوقة وأذهلت جميع من كان في الكيانة الإسرائيلي كما يقول أحد مراسلي الإعلام العبري.

وناقش البرنامج موضوع عودة أهالي شمال قطاع غزة إلى منازلهم إلى مناطقهم في إطار الاتفاق على وقف أطلاق النار في غزة تعني أن مقولة النصر التي أطلقها نتنياهو قد سقطت وأن سلطة حماس ما زالت قوية في القطاع كما يقول في هذا الإطار أحد المحللين الإسرائيليين.

ضيف البرنامج:

- المتابع للشأن الإسرائيلي صالح أبو عزة.

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