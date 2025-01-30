قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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الناطق باسم كتائب القسام: لم تتعرض القسام للفراغ القيادي ولو ساعة واحدة
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جيش الاحتلال الاسرائيلي يعترف بمقتل جندي بالاشتبكات بجنين بالضفة الغربية
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الناطق باسم القسام يعلن استشهاد عدد آخر من قادة كتائب القسام
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الناطق العسكري باسم كتائب القسام يعلن استشهاد قائدها محمد الضيف
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الاحتلال يقتحم بلدة سلوان بالقدس تزامنا مع الافراج عن الاسرى المحررين
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
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وصول 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم ضمن صفقة التبادل الى قطاع غزة
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الاعلام العبري: حافلات تقل اسرى فلسطينيين تغادر سجن عوفر
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أسرى مقدسيون محررون يصلون منازلهم وسط تشديدات أمنية ومنع اي احتفال
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وزير الخارجية الايراني يلتقي في الدوحة مع رئيس المكتب السياسي لحماس