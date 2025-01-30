حماس تشيد بدور إيران الداعم للشعب الفلسطيني الساعي للحرية والاستقلال

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وأوضح بيان صدر عن "حماس" أن وفد الحركة ضم كلاً من الإخوة القادة خليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وباسم نعيم.

وأشاد درويش، بـ "الدور الإيراني الداعم لشعبنا الفلسطيني الساعي للحرية والاستقلال"، مؤكدًا أن "معركة طوفان الأقصى المباركة علامة فارقة في مسيرة شعبنا لدحر الاحتلال".

وأكد أن "خطط وأحلام الاحتلال في اقتلاع شعبنا من أرضه عبر شن حرب الإبادة الإجرامية، وبكل الأشكال الأخرى، لم ولن تجدي نفعًا، وأن شعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه وقدسه وأقصاه".

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وأشار البيان إلى أن اللقاء "استعرض آخر التطورات السياسية والميدانية ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، ومساعي الاحتلال لتأخير عملية إعادة الإعمار، وإغاثة أبناء شعبنا".

ونقل بيان حركة "حماس" عن وزير الخارجية الإيراني تأكيده "استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم نضال الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة... واستطاعت أن تنفذ عملية بطولية نوعية في الميدان، وتدير مفاوضات بندية عالية، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى مشرفة".