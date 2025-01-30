قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة متتالية ببلدة دير ابو ضعيف شرق جنين
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سرايا القدس: قيادة المقاومة تتقدم صفوف المواجهة والقتال في الميدان
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إصابة شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال في اليد بمخيم الفوار جنوب الخليل
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الجهاد الاسلامي: ننعى قادة القسام الشهداء ونؤكد ثباتنا معا بميادين المواجهة
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حماس تدعو لصلاةالغائب على الشهيد محمد الضيف ورفاقه عقب صلاة الجمعة
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الجهاد الاسلامي: استشهاد القادة بالميدان اجبر العدو على التراجع ووقف عدوانه
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حركة الجهاد الاسلامي: استشهاد القادة في الميدان اعطى دفعا قويا للمجاهدين
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كتائب الاقصى: نستلهم من استشهاد القادة ما يحفزنا على المضي حتى النصر
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سرايا القدس:هذه الدماء ستكون منارةلسالكي درب الخلاص من عدوناالصهيوني
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سرايا القدس: دائما بدماء القادة نزداد عزما ومضاءا