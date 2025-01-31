الرئيس الامريكي يجدد تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين.. ترامب: "على مصر والأردن قبولهم"

العالم-الامريكيتان

جاء ذلك خلال ردّ ترامب على أسئلة لصحافيين في البيت الأبيض بشأن القضايا الراهنة.

وردا على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة، قال ترامب: "ستفعلان ذلك"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد قدمنا لهما (مصر والأردن) الكثير، وسوف يقومان بذلك".

وتوالت ردود فعل مصرية رافضة للتهجير منذ اقتراح ترامب، السبت، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي أباده كيان الاحتلال طوال أكثر من 15 شهرا.

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وتجنبت الردود الإشارة لمقترح ترامب مباشرة، وأكدت بشكل عام الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لبلادهم، وذلك بحسب بيان للخارجية المصرية الأحد، وكلمة لرئيس البرلمان حنفي جبالي الإثنين، وكلمة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الثلاثاء.

وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترامب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.