قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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ترامب: رئيس مصر وملك الاردن سيفعلان ما نريده بشأن استضافة لاجئي غزة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية
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الهلال الاحمر: تسلمنا 3 مصابات جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين بالضفة
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الاحتلال يفجر عددا من المنازل بعد اخلائها ويحرق خيما تجارية بمخيم طولكرم
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وزير الخارجية الاميركي: التحدي الحقيقي الآن هو في الجهة التي ستدير غزة
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وزير الخارجية الاميركي: تنفيذ اتفاق غزة بكل مراحله يظل موضع شك
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وزير الخارجية الاميركي: اتفاق غزة كان مهما وإن جاء بثمن باهظ
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غوتيريش:يجب إجلاء 2500 طفل من غزةلتلقي العلاج وضمان عودتهم لعائلاتهم
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غوتيريش: يجب إجلاء 2500 طفل من غزة لتقي العلاج وضمان عودتهم لعائلاتهم
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة اريحا في الضفة الغربية