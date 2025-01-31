تايلندا تشكر جهود ايران لاطلاق سراح محتجزيها في غزة

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, اصدرت وزارة الخارجية التايلندية بشان إطلاق سراح خمسة من مواطنيها خلال عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان الصهيوني: نعرب عن امتناننا لإيران ومصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لمساهمتها في الجهود المبذولة للافراج عن محتجزينا في قطاع غزة.

وأضافت: إن أحد محتجزينا لا يزال في قطاع غزة وليس لدينا أي معلومات عن مصيره.

وتابعت الخارجية التايلندية: سنواصل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ,الأونروا.

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وسلّمت المقاومة الفلسطينية، اسرى الكيان الصهيوني الـ3 إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى 5 عمّال تايلنديّين.

وحرّرت المقاومة الفلسطينية، ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، 110 أسرى فلسطينيين من داخل سجون الكيان الصهيوني.

وكانت مجموعة من مسلمي تايلند - أجرت مفاوضات مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)- قد اعلنت أن جهودها كانت العامل الرئيسي في تيسير إطلاق سراح المحتجزين التايلنديين في غزة خلال فترة الهدنة الحالية.