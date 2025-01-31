شاهد.. مقتل قائدين في جماعات مرتبطة بتحرير الشام في إدلب

العالم - سوریا

وبحسب المصادر قتل القيادي ابو مصعب الحارث قائد تنظيم أنصار التوحيد الإرهابي كما قتل أبو دجانة قائد جيش التركستان الإرهابي في ادلب.

المزيد.. لافروف يبحث مع بن فرحان الوضع في سوريا

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم تصفية قيادي كبير بجماعة "حراس الدين" الإرهابية التابعة لتنظيم "القاعدة" بغارة جوية في شمال غرب سوريا وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة انضمامها إلى الجيش السوري بقيادة الجولاني.

وبحسب الخبراء أن اغتيال قيادات المسلحين بإدلب مرتبط بإعلان إدارة العمليات العسكرية الجديدة في سوريا تنصيب أبو محمد الجولاني رئيسا للبلاد في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى حل 18 فصيلا مسلحا بينهم هيئة تحرير الشام. وأعلنت إدارة العمليات العسكرية الجديدة في سوريا عن حل الجيش السوري ومجلس الشعب وتجميد العمل بالدستور المعمول به في سوريا.