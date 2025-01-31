ترامب يهدد بريكس.. لا بديل للدولار!

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال "انتهت فكرة أن تحاول دول بريكس الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب.. نطالب هذه الدول بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة لبريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تتوقع وداعًا للبيع بالاقتصاد الأميركي الرائع".

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تسعى مجموعة البريكس، المكونة من البرازيل وروسيا والهند وإيران والصين والسعودية وجنوب أفريقيا والإمارات ومصر والأرجنتين، إلى إنشاء عملة مشتركة من أجل مكافحة هيمنة الدولار.. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التجارة بين هذه الدول دون استخدام الدولار، مما قد يقلل من اعتمادها على البنوك الأمريكية.