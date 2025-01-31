قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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مصادر لبنانية: شهيدان و9 جرحى بغارات الاحتلال الليلة الماضية على البقاع
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان بعد محاصرة منزلهم بطولكرم
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قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل في حي المنطار ببلدة عزون شرق قلقيلية
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سرايا القدس:فجرنا عبوات ناسفة باليات الاحتلال بجنين محققين اصابات مؤكدة
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سرايا القدس:أمطرنا قوات الاحتلال في جنين بالرصاص محققين اصابات مؤكدة
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سرايا القدس: اشتبكنا مع قوة مشاة اسرائيلية بطولكرم وحققنا اصابات مؤكدة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تواصل نسف منازل وحرقها في مخيم جنين
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الناطق باسم حماس:الشهداء من قيادات الحركةاستشهدوا بمعارك وليس اغتيالا
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الناطق باسم حماس: تم الاعلان عن استشهاد القيادات بعد التأكد من هويتهم
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ترامب:دول بريكس ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100% اذا اطلقت عملة جديدة