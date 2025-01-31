العلاقات بين طهران وبيشكيك شهدت نموا في العقود الماضية

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, التقى محمد رضا عارف رئيس وزراء قيرغيزستان اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من زيارته إلى هذا البلد.

وأشار عارف خلال لقائه مع رئيس وزراء قيرغيزستان اديل بك قاسم علييف إلى علاقات إيران الواسعة مع قيرغيزستان في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل وقال: يجب أن يكون بيننا تعاون جدي في مجالات العلوم والتكنولوجيا ونتوقع أن تتم متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم کما نتوقع أن تكون لجنة التعاون المشتركة بين البلدين أكثر نشاطا بالنظر إلی أهمية تطوير العلاقات مع قيرغيزستان واعتبر عارف حضور إيران وقرغيزستان في المنظمات والاتفاقيات الإقليمية المهمة مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوراسي فرصة جيدة لتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.

وشدد على ضرورة تحسين مستوى التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

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وأشار إلى القواسم الثقافية المشتركة بين إيران وقيرغيزستان وأكد أن هذه القواسم المشتركة يمكن أن تؤدي إلى زيادة المشاورات بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

ولفت إلى أن بعض الدول الغربية ترید طرد منافسيها من المسرح بأدوات حقوق الإنسان، وأكد ضرورة تعزيز المواقف المشتركة بين البلدين في المحافل الدولية.

ودعا النائب الأول لرئيس الجمهوریة، رئيس وزراء قيرغيزستان للمشاركة في اجتماع بحر قزوين كضيف خاص والتي ستعقد في 18 فبراير في طهران.

من جانبه هنأ رئيس وزراء قيرغيزستان في هذا اللقاء، إيران شعبا وحکومة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وقال: إن قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن مستعدون للحوار البناء على أي مستوى مع الأطراف الإيرانية. و

وأکد إديل بك قاسم علييف أن البلدين لديهما إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وقال: نأمل أن تزداد استثمارات إيران في قيرغيزستان، وينبغي تعزيز لجنة التعاون المشتركة بين البلدين.

وقال: علاقات إيران في إطار أوراسيا آخذة في النمو وجميع الدول الأعضاء في هذا الاتحاد مهتمة بتوسيع العلاقات الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونعتقد أن عضوية إيران ستؤدي إلى تعزيز التجارة الإقليمية وعلاقات إيران مع الدول الأعضاء.

یذکر أن محمد رضا عارف، یزور حالیا كازاخستان للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمشاركة في مؤتمر ألماتي الرقمي لعام 2025.