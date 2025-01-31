الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥
٠٨:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات العدو تشن غارات على 'البقاع' شرقي لبنان

قوات العدو تشن غارات على 'البقاع' شرقي لبنان
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات على منطقة البقاع شرقي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

العالم - لبنان

وحسب موقع "فلسطين اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، فان قصف الاحتلال منطقي جنتا والقصر على الحدود اللبنانية السورية.

تابع ايضا:

استشهاد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي محمد حمادة

ومساء الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة النبطية جنوبي لبنان، الأولى على النبطية الفوقا، والثانية على زوطر الشرقية، ما أسفر عن 24 إصابة.

اقرأ وشاهد أيضا:

شاهد.. غارات إسرائيلية على 3 مواقع في البقاع اللبناني

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، ولا سيما عند القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة على الرغم من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب، وفق الاتفاق.

روابط ذات صلة

استشهاد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي محمد حمادة

شاهد.. غارات إسرائيلية على 3 مواقع في البقاع اللبناني

غارة اسرائيلية تستهدف البقاع للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

البقاع اللبناني تحت النار: تساؤلات حول أهداف 'إٍسرائيل' وأجندتها