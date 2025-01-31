قوات العدو تشن غارات على 'البقاع' شرقي لبنان

العالم - لبنان

وحسب موقع "فلسطين اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، فان قصف الاحتلال منطقي جنتا والقصر على الحدود اللبنانية السورية.

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ومساء الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة النبطية جنوبي لبنان، الأولى على النبطية الفوقا، والثانية على زوطر الشرقية، ما أسفر عن 24 إصابة.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، ولا سيما عند القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة على الرغم من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب، وفق الاتفاق.