قناة العالم
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥
١١:٤٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
حرس الثورة: اسم الشهيد محمد الضيف لايزال يثير رعب الصهاينة
عاجل
حرس الثورة:استشهاد الضيف وقادة اخرين سيضخ دماء جديدة بمسيرة المقاومة
عاجل
حرس الثورة: أتباع الشهيد الضيف سيشكلون عاصفة تهدد وجود كيان الاحتلال
عاجل
الصحة العالمية: من المقرر ان يتم اول اجلاء طبي عبر معبر ويضم 50 مريضا
عاجل
مسيرات في صنعاء عقب صلاة الجمعة تأكيدا على إسناد غزة وكل فلسطين
عاجل
حماس:تصريحات سموتريتش تثبت تحطم اهداف اليمين وأنه سيخسر الانتخابات
عاجل
حماس: رسالة تسليم الاسرى بجباليا هي فشل محاولات طمس الحياة شمال غزة
عاجل
حماس: الحركة ملتزمة بالاتفاق وتفاصيله مادام الاحتلال ملتزما به
عاجل
حماس: رسالتنا خلال مشهد تسليم الاسرى ان صاحب الانجاز هو الشعب
عاجل
حماس: مظهر تسليم الاسرى الاسرائيليين في ظل تأييد شعبي أزعج الاحتلال