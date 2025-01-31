دلالات تحرك المبعوث الأمريكي بالكيان بعد مروره بالسعودية

العالم – العين الإسرائيلية

وحول طريقة تسليم الأسرى من فصائل المقاومة التي شاهدها الإسرائيليون سواء أكان في جباليا أو في خان يونس، أكد حسن حجازي الخبير بالشأن الإسرائيلي أن المشهد لم يكن بالمشهد العادي والمشهد السهل بالنسبة للاحتلال، فهم يرون هذه الحشود التي تحيد بالمقاتلين الجاهزين والذين يحملون كل عتادهم العسكري ويقومون بهذا الشكل المنظم في عملية تسليم الأسرى على أن هذا المشهد يترك رمزيته على عملية التسليم.

ولفت حجازي إلى أن صورة المشهد تشير إلى صورة النصر التي نجحت المقاومة الفلسطينية في ترسيخها في الوعي العام وأنها خرجت في نهاية الحرب لتقوم بترتيب عملية تبادل الأسرى بشكل منظم وبشكل يفرض الشروط وبشكل سيؤدي في نهاية المطاف وفي كثير من القراءات الإسرائيلية إلى انتهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، وأن صورة المشهد تؤكد على نصر واضح بنظر الإسرائيلي والمقاومة.

وألقى البرنامج الضوء على مشهد إطلاق سراح الأسرى من خلال كما أشرنا الاستعراض العسكري الحضور الشعبي الحاشد هذا الالتفاف من أبناء غزة حول المقاومة ورمزية الأماكن التي تم اختيارها بدقة لإطلاق سراح الأسرى سواء كان في جباليا ومنزل القائد الشهيد يحيى السنوار في خان يونس كان أيضا في هذا الإطار محط تركيز كبير في الإعلام العبري.



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كما سلط البرنامج الضوء على إدارة ترامب التي لم تتأخر في مد يدها لكيان الاحتلال لإنقاذه ومن حالة الإرباك التي يعيشها مع مشهد عودة الأهالي إلى شمال قطاع غزة وجنوب لبنان لذا جاء ويتكوف على عجل والتقى نتنياهو ونقل له رسائل نقلها الاعلام العبري.

وبحث البرنامج في زيارة نتنياهو للبيت الأبيض حيث كان كان لافتا ما قاله أحد الضباط الكبار السابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العبري عن خطة تهجير أبناء القطاع والتي كشف عنها دونالد ترامب وإمكانية تحقيقها.

كما القى البرنامج الضوء على دونالد ترامب وسياسة وقف الحروب كما ادعى، فكيف ينظر إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان والذي انتهك من جانب الاحتلال خلال وبعد مهلة الستين يوما في تحليل أحد الضباط السابقين في جيش الاحتلال.

ضيف البرنامج:

- حسن حجازي الخبير بالشأن الإسرائيلي .

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