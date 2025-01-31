الأمم المتحدة تؤكد مواصلة الأونروا عملها داخل فلسطين المحتلة

العالم _ خاص بالعالم

الأمم المتّحدة سارعت إلى التأكيد على أنّ الأونروا ستواصل تفويضها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية مشيرة الى اضطرار الموظفين الأجانب إلى مغادرتها .



المتحدّث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: أخبرتنا الوكالة أنها مستمرة في تقديم المساعدة والخدمات وعملياتها الإنسانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. الأونروا ستواصل تنفيذ تفويضها.

المتحدث باسم وكالة الأونروا في الشرق الأدنى جوناثان فاولر : نخدم نحو 70 ألف مريض في القدس هم أكثر أفراد المجتمع ضعفاً وفقرا، هؤلاء الناس يحتاجون إلينا وإلى هذه الخدمات.

اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا حذرت حكومة الاحتلال من أن تنفيذ قرارها سيترك آثارًا خطيرة على الاستجابة الإنسانية في غزة، وقد يهدد استمرار وقف إطلاق النار ويضعف فرص الاستقرار الإقليمي.

وأشار بيان للجنة إلى أن 'أونروا' لعبت دورًا محوريًا في توفير أكثر من نصف المساعدات الطارئة خلال الأشهر الـ15 الماضية، كما تساهم بشكل جوهري في استمرار وقف إطلاق النار عبر تقديم الدعم الإنساني والتعليم لمئات الآلاف من الأطفال في غزة.

جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في الأونروا: 'إذا لم يُسمح للأونروا بمواصلة توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش جدا في خطر'.

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وإثر رفض المحكمة الاسرائيلية العليا طلب التماسا قدمته مجموعات حقوقية لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات الأونروا في الأراضي المحتلة وتأكيد هذه المجموعات بأن تلك القرارات تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات الكيان بصفته قوة احتلال قائمة.

دعا وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك كيان الاحتلال إلى الامتثال لما وصفوه التزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق مطالبين إياها بالتعاون مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة لضمان استمرارية العمليات مؤكدين عدم وجود وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها.

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