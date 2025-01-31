قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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الحية: فقدنا القادة وفقدنا التجربة والخبرة لكنهم تركوا جيلا يتمتع بوعي وارادة
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الحية: القادة الشهداء كانوا عند مسؤولياتهم
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الحية: الشهيد السنوار تحول الى ايقونة لكل شريف يرفض العدوان
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الحية: استطعنا ان نعبر المراحل القاسية بجهود الشهداء القادة
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الحية: لكل من شهداء القسام كانت له بصمة خاصة في المسيرة الجهادية
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الحية: الشهيد الضيف بدء جهاده منذ ان كانت حركة حماس بامكانيات ضعيفة
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الحية: اننا فخورون بشهداء القسام خاصة الشهيد القائد محمد الضيف
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الحية: التاريخ يكتب ان ابطال القسام اركعو العدو واوفوا بالعهد
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كلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة خليل الحية
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الاحتلال يحتجز طاقم الهلال الاحمر اثناء توزيعهم مساعدات بمخيم طولكرم