السفير الإيراني ونائب وزير الخارجية الروسي يبحثان التطورات في غرب آسيا

العالم - إیران

وافادت وكالة تاس، أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت يوم الجمعة انه "تم خلال هذا الاجتماع، إيلاء اهتمام خاص للتطورات في غرب آسيا، بما في ذلك الأزمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان، وسوريا، واليمن".

وأضافت الوزارة: "شدد الطرفان على أهمية وقف إطلاق النار المستدام والوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية في غزة، والتنفيذ الفعال للحلول الدولية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن جلالي وفيرشينين ناقشا أيضا التعاون الوثيق بين روسيا وإيران في اطار المؤسسات الدولية وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير الايراني قد اشار في تصريح له إلى توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي من قبل الرئيسين مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين قبل اسبوعين، مقترحا إبرام مثل هذه المعاهدة في التعاملات الثنائية والثلاثية ومتعدد الأطراف مع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.