مكتب إعلام الأسرى يعلن عن أسماء الفلسطينيين المقرر خروجهم في دفعة التبادل الرابعة

العالم - فلسطین

وقال المكتب في بيان له: "من بين الأسرى المقرر تحررهم، 18 أسيرًا من ذوي الأحكام بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضاف: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".

من جانبه، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق الجمعة، أنه "في إطار صفقة التبادل، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، وهم: عوفر كالدرون، وكيث شمونسل، وياردن بيباس".

يُذكر أنه وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة ثلاثة من أفراد عائلة كل جريح.

كما تلتزم «إسرائيل» بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.

وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها قوات الإحتلال على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.

ومنذ يوم الاثنين، 27 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع الرشيد (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.