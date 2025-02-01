قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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مصادر امريكية: مقتل 6 أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة في فيلادلفيا
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مصادر امريكية: اندلاع حرائق في عدة منازل جراء سقوط طائرة في فيلادلفيا
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مقتل 6 أشخاص نتيجة سقوط طائرة صغيرة قرب مجمع تجاري في فيلادلفيا
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إذاعة جيش الاحتلال: مسلحون فتحوا النار على قوة اسرائيلية بريف القنيطرة
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ترمب: الأردن ومصر سيستقبلان سكانا من غزة
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مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يفرج غدا في إطار الدفعة الرابعة عن 183 أسيرا
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اندلاع مواجهات بين اهالي بلدة يعبد في جنين وقوات الاحتلال
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الحية: فقدنا القادة وفقدنا التجربة والخبرة لكنهم تركوا جيلا يتمتع بوعي وارادة
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الحية: القادة الشهداء كانوا عند مسؤولياتهم
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الحية: الشهيد السنوار تحول الى ايقونة لكل شريف يرفض العدوان