أبرز خسائر كيان الاحتلال في الحرب على غزة.. 1845 قتيلا و نحو 24 الف جريح

العالم - فلسطین

وأظهرت البيانات أن الحرب أدت إلى مقتل 1845 "إسرائيليًا"، بينهم 841 جنديًا، في مواجهات على عدة جبهات تشمل قطاع غزة والحدود الشمالية وكذلك جنوب لبنان.

وأشار المعهد إلى أن الحرب أسفرت أيضًا عن إصابة 23,955 "إسرائيليًا" بجروح متفاوتة، في الوقت الذي تم فيه إجلاء حوالي 143,000 شخص من منازلهم بسبب القصف المتواصل، ما يعكس حجم الدمار الذي خلفته الهجمات.

وفيما يتعلق بالهجمات على "إسرائيل"، أظهرت البيانات أن حوالي 27,000 قذيفة وصاروخ وطائرة مسيّرة تم إطلاقها باتجاه "إسرائيل"، حيث جاءت غالبية هذه الهجمات من قطاع غزة، والتي بلغت حصتها 13,400 هجوم.

ويُظهر هذا التقرير حجم التحديات التي تواجهها "إسرائيل" على الصعيدين العسكري والمدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بالأرواح والممتلكات.