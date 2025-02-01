أسطوانات الأوكسجين الطبية سبب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا+فيديو

العالم _ الأميرکيتان

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية وشركة "جيت ريسكيو إير أمبولانس" إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة وهي من طراز Learjet 55.

وأكدت "جيت ريسكيو إير أمبولانس"، المالكة للطائرة أنها كانت تقوم برحلة طبية وعلى متنها 4 أفراد من الطاقم، وطفلة مريضة، ومرافق لها.

تحطم الطائرة في فيلادلفيا

وقال المتحدث باسم الشركة، تشاي غولد، لقناة "إن بي سي فيلادلفيا" إن المريضة كانت طفلة قدمت إلى الولايات المتحدة لتلقي "علاج ينقذ حياتها" وكانت في طريقها للعودة إلى المكسيك.

سبب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا

وأضاف غولد: "العلاج اكتمل، وكانت مستعدة للعودة إلى منزلها، وقد تعاقدنا معها لإعادتها إلى المكسيك. وكانت الوجهة النهائية للطفلة هي مطار تيخوانا الدولي، وبعد ذلك كان من المقرر أن تعود إلى منزلها بواسطة سيارة إسعاف برية".

شاهد ايضاً... 6 قتلى في سقوط طائرة على عدد من المنازل بولاية بنسلفانيا الأمريكية

وتحطمت طائرة خفيفة اليوم السبت بالقرب من مركز "روزفلت مول" التجاري في شمال شرق فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مما تسبب في انفجار كبير وحريق.

وأفادت شرطة فيلادلفيا وفرق الاستجابة الأولية بأن الحادث وقع حوالي الساعة 6:30 مساءً، على بعد 3 أميال من المطار.

الأوكسجين الطبية سبب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار "سبرينغفيلد برانسون" الوطني في ميسوري، ووصلت إلى ارتفاع 1650 قدمًا قبل تحطمها حيث فقد المراقب الجوي الاتصال بالطائرة، وأعلن إغلاق المجال الجوي مؤقتًا.

وأُثيرت تساؤلات حول تكلفة الرحلة، حيث ذكرت بعض المصادر أن جمعية خيرية دولية غطت تكاليفها.

أسطوانات الأوكسجين الطبية سبب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا