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منظومة التجسس الإسرائيلية تستهدف أصوات المجتمع المدني عبر واتساب!

منظومة التجسس الإسرائيلية تستهدف أصوات المجتمع المدني عبر واتساب!
السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة واتساب عن اكتشاف محاولة تجسس قامت بها شركة “باراغون سولوشنز” الإسرائيلية، حيث استهدفت نحو 90 مستخدمًا من بينها شخصيات بارزة في الإعلام والمجتمع المدني، مما يسلط الضوء على مخاطر الخصوصية والأمن الرقمي في عصر التهديدات المستمرة.

العالم-الاحتلال

وأضافت أن الشركة أرسلت خطابًا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك، وأن واتساب "عرقل" منذ ذلك الحين محاولة التسلل. ويبيع تجار برامج التجسس، مثل باراغون، برامج مراقبة عالية الجودة لجهات حكومية وعادة ما يروجون لخدماتهم على أنها ضرورية لمكافحة الجريمة وحماية الأمن .

واكتُشفت أدوات تجسس مماثلة على هواتف صحفيين وناشطين وسياسيين معارضين عدة مرات، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 مسؤولا أمريكيا، مما أثار مخاوف بشأن الانتشار غير المنضبط للتكنولوجيا.

ومنذ عام 2021، نشرت عدة وسائل إعلام دولية، تقارير تُشير إلى أنه تم استخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن أس أو" (NSO) الإسرائيلية -التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها- من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين، وسياسيين حول العالم.

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