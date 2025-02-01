قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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الجنة الدولية للصليب الاحمر تتسلم الاسير الاسرائيلي كيث سيغال
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انتهاء المرحلة الرابعة من عملية تسليم الاسرى الاسرائيليين
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سيارات الصليب الاحمر تغادر ميناء غزة بعد تسلم الاسير الاسرائيلي الثالث
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الاسير الاسرائيلي الثالث كيث سيغال يصعد الى سيارة الصليب الاحمر
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كتائب القسام تسلم الاسير الاسرائيلي الثالث كيث سيغال الى الصليب الاحمر
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استعدادات لتسليم الاسير الاسرائيلي الثالث للصليب الاحمر
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كتائب القسام تستعد لتسليم الاسير الاسرائيلي كيث سيغال في ميناء غزة
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سيارات الصليب الاحمر تصل ميناء غزة موقع تسليم الاسير الاسرائيلي الثالث
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الصليب الاحمر الدولي يستعد لتسلم الاسير الاسرائيلي الثالث في ميناء غزة
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استعدادات في ميناء غزة لتنفيذ تسليم الاسير الاسرائيلي الثالث