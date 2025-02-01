30 عملا مقاوما في الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة

العالم _ فلسطين

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطى” إلى أنه رصد خلال الـ24 ساعة 30 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، وتنوعت ما بين عمليتي إطلاق نار واشتباك مسلح، وتفجير 6 عبوات ناسفة، وتصدي للمستوطنين، والقاء زجاجة حارقة، وتصدي للمستوطنين إضافة إلى اندلاع مواجهات والقاء حجارة في 14 نقطة مختلفة, وخروج 6 مظاهرات.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد خروج مظاهرات في بلدة الطور بالقدس وقرب سجن عوفر وبلدةكوبر.

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وتواصلت الاشتباكات المسلحة وتفجير العبوات الناسفة، خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين، وبلدات اليامون والسيلة الحارثية ودير أبو ضعيف،

كما تواصلت الاشتباكات المسلحة، تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم.

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وفي قلقيلية، تصدى الشباب لهجوم للمستوطنين في بلدة عزون تخللها تفجير عبوات ناسفة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يتما ويتما بنابلس، وبلدتي الخضر وحوسان ببيت لحم، إضافة إلى بلدة دورا ومخيم الفوار.