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ترامب يدرس الموافقة على إرسال شحنة من الأسلحة للكيان الصهيوني

ترامب يدرس الموافقة على إرسال شحنة من الأسلحة للكيان الصهيوني
السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إرسال شحنة من أكثر من 24 ألف بندقية هجومية من طراز “إم-16” إلى الكيان الاسرايلي، بعد أن تم تعليق هذه الصفقة خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن.

العالم _ فلسطين

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مصدر أمريكي، تم تعليق الشحنة بناءً على تعليمات من وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنطوني بلينكن، الذي طلب عدم المضي قدماً في عملية إرسال الأسلحة. شملت الصفقة ثلاثة دفعات من الأسلحة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون دولار.

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وأشار التقرير إلى أن سبب تعليق بلينكن للصفقة كان القلق في الحزب الديمقراطي من أن الأسلحة قد تقع في يد المستوطنين أو تُستخدم بطريقة غير مبررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على استفسارات الصحيفة حول تطورات بيع الأسلحة، بينما أكدت السفارة الإسرائيلية في واشنطن أنها تناولت بعض القضايا التي أثيرت من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن الصفقة.

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