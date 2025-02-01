حماس..رجال القسام باقون وسيكملون المشوار+فيديو وصور

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في بيان : " ان عملية التسليم اليوم ، تمت امام منصة تحمل صور القادة الشهداء الضيف واخوانه اعضاء المجلس العسكري ، رسالة عهد ووفاء بان رجال القسام باقون وسيكملون المشوار".

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و‌اضافت ‏حماس:" في إطار صفقة طوفان الأحرار أفرجت المقاومة عن 3 أسرى للعدو ، احدهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا من سجون الاحتلال "، مشيرة الى ان الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو تثبت قيم مقاومتنا والتزامها الاخلاقي تجاه الاسرى ، بينما يرتكب الاحتلال أبشع الانتهاكات بحق أسرانا .

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و‌اكدت ‏:" ان الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المحتفلة بهذا الانجاز ، استفتاء حقيقي على ان المقاومة سبيل لتحرير الارض والمقدسات ".



وبينت انه ‌:" رغم الظروف القاسية ، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للاسير الاسرائيلي ، الذي يحمل الجنسية الامريكية ويعاني من امراض متعددة".





واكدتحماس :"ان انجاز المقاومة عملية التبادل الرابعة ، ترسيخ لقيمها والتزامها المبدئي ببنود الاتفاق "، فيما دعت الى الضغط على الاحتلال لالزامه بتنفيذ البروتوكول الانساني .