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في بيان حول عملية التبادل..

حماس..رجال القسام باقون وسيكملون المشوار+فيديو وصور

حماس..رجال القسام باقون وسيكملون المشوار+فيديو وصور
السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت حركة حماس انجاز عملية تبادل الأسرى الرَّابعة ، وفقاً لبنود اتفاق وقف اطلاق النار في غزة .

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في بيان : " ان عملية التسليم اليوم ، تمت امام منصة تحمل صور القادة الشهداء الضيف واخوانه اعضاء المجلس العسكري ، رسالة عهد ووفاء بان رجال القسام باقون وسيكملون المشوار".

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و‌اضافت ‏حماس:" في إطار صفقة طوفان الأحرار أفرجت المقاومة عن 3 أسرى للعدو ، احدهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا من سجون الاحتلال "، مشيرة الى ان الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو تثبت قيم مقاومتنا والتزامها الاخلاقي تجاه الاسرى ، بينما يرتكب الاحتلال أبشع الانتهاكات بحق أسرانا .

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و‌اكدت ‏:" ان الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المحتفلة بهذا الانجاز ، استفتاء حقيقي على ان المقاومة سبيل لتحرير الارض والمقدسات ".

وبينت انه ‌:" رغم الظروف القاسية ، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للاسير الاسرائيلي ، الذي يحمل الجنسية الامريكية ويعاني من امراض متعددة".



واكدتحماس :"ان انجاز المقاومة عملية التبادل الرابعة ، ترسيخ لقيمها والتزامها المبدئي ببنود الاتفاق "، فيما دعت الى الضغط على الاحتلال لالزامه بتنفيذ البروتوكول الانساني .

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