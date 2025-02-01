تعاون إيراني عماني في مجالات البحث العلمي والأكاديمي + فيديو

العالم - مراسلون

وقعت جامعة صحار العمانية مذكرة تفاهم مع جامعة أمير كبير الإيرانية للتكنولوجيا بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين بالمجالات الأكاديمية والبحث العلمي والتبادل الطلابي.

وتتضمن مذكرة التفاهم أطراً واضحة تهدف إلى تعزيز الفرص التعليمية والبحثية، وتفعيل التفاعل الطلابي، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.

وأوضح رئيس جامعة صحار العمانية حمدان بن سليم الفزاري أن: هذه الاتفاقية تأتي في تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في المجال الأكاديمي والبحثي والتبادل الطلابي وتبادل الموظفين، وكذلك لتعزيز بعض المشاريع المشتركة.

من جانبه قال مدير التعاون العلمي والدولي في جامعة أمير كبير الإيرانية روح الله باقر زاده: "قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية بهدف إنشاء وتشغيل مركزين لنقل التكنولوجيا في مجال البوليمرات والمعادن، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى عرض الإنجازات العلمية للأساتذة وتصدير منتجاتنا إلى الأسواق العالمية."

وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الروابط الأكاديمية والبحثية بين المؤسستين، حيث تسعى للاستفادة من خبراتهم المشتركة لصالح الطلاب والباحثين.

وفي السنوات الأخيرة شهد العالم تحولا كبيرا في منظومة الجامعات، وأخذ تتحول من الإقليمية إلى العالمية، وأصبح الانفتاح على جامعات العالم أحد المعايير المهمة لتعزيز قدراتها التنافسية ومكانتها العلمية.

وإلى جانب توقيع الاتفاقية استضافت جامعة صحار وعلى مدى يومين معرضاً لأحدث المنتجات والابتكارات الجامعية، حيث شارك فيها أهم وأكبر الجامعات الإيرانية من خلال عرض ابتكاراتهم، ما يسهم في تطوير التعليم والابتكار في السلطنة وإيران.

وقال قباد بهزادي بور الأستاذ في جامعة آزاد الإسلامية الإيرانية: "عرضنا أحدث ابتكارات الجامعة في مجال الطب والزراعة والنانو والطاقة والنسيج، وشاهدنا استقبالا جيدا لمنتوجات وابتكارات جامعة آزاد الإسلامية."

هذا وتم تحديد 12 مجموعة عمل إقليمية ودولية من أجل توسيع التعاون الدولي منذ ثلاثة أشهر، حيث يعد تسيل التعاون العلمي مع بعض الدول من أهم أهداف مجموعات العمل هذه.

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