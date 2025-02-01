ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل ..الاحتلال يفرج عن الأسرى الفلسطينيين

العالم _ فلسطين

وأظهرت مقاطع الفيديو، تجمع آلاف المواطنين الفلسطينيين لاستقبال حافلة الأسرى المحررين التي وصلت إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله.

شاهد استقبال حافلة الأسرى المحررين

استقبال حافلة الأسرى المحررين

وذكرت مصادر صحفية، أنَّ قوات الاحتلال أطلق القنابل الصوتية باتجاه الأهالي في بلدة بيتونيا غرب رام الله تزامنا مع خروج حافلة الأسرى المحررين بصفقة المقاومة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، ليل الجمعة، قائمة بأسماء 183 أسيراً سيُفرج عنهم اليوم السبت، ضمن الدفعة الرابعة. وأوضحت المؤسسات، في بيان، أنّ من بين الذين سيُفرج عنهم، 111 اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة. وتوزع الأسرى بين 39 من قطاع غزة و32 من الضفة الغربية، فيما سيتم إبعاد 7 إلى مصر ضمن شروط الصفقة.

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وجاء إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين بعدما أطلقت حركة حماس سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين في إطار الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى بموجب الاتفاق. فقط سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين عوفر كالديرون وياردن بيباس، وأحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، في خانيونس جنوبي القطاع.

شاهد معانقة عدد من الأسرى للحرية ووصلوهم لجموع المنتظرين في رام الله

الأسرى في رام الله

بينما سلّمت كتائب القسام، المحتجز الثالث كيث سيغال االذي يحمل الجنسية الأميركية في ميناء مدينة غزة، وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لعناصر القسام.