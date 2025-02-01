قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
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الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية على محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية
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الرئيس العراقي يشيد بدور الرئيس الايراني السابق في تعزيز العلاقات الثنائية
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عدد من الاسرى الفلسطينيين ينقلون لمستشفيات رام الله لسوء صحتهم
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نقل عدد من الاسرى الفلسطينيين المحررين الى مستشفيات رام الله
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عملية اطلاق نار ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في القنيطرة السورية
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استقبال شعبي في رام الله للاسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال
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وصول الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الى رام الله
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الافراج عن اسرى فلسطينيين ضمن الدفعة الرابعة من عملية التبادل
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قافلة الاطفال الجرحى والمرضى وعائلاتهم تتجه الى معبر رفح للعلاج بالخارج
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قوات الاحتلال تضرم النيران في عدد من منازل بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان