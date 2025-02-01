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مسؤول: الموارد الطبيعية في ايران تقدر بـ 27.5 تريليون دولار

مسؤول: الموارد الطبيعية في ايران تقدر بـ 27.5 تريليون دولار
السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الجيولوجيا والاكتشافات المعدنية، أن الموارد الطبيعية التي تشمل النفط والغاز والمواد المعدنية في ايران تقدر بـ 27.5 تريليون دولار وتأتي البلاد في المرتبة الخامسة عالمياً بهذا المجال.

العالم - ايران

وأستدرك "داريوش اسماعيلي" في تصريح اليوم السبت، أن نحو 5 بالمئة من هذا الاجمالي المقدر يختص بالموارد المعدنية التي تبلغ 1.4 تريليون وهي قيمة المواد الخام المنجمية في باطن الارض.

وأستطرد أن بالتركيز على قطاع المعادن والاكتشافات والاستخراج والمعالجة من المؤكد تحل المعادن مكان النفط في ايران.

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وبهذا الإطار أكد اسماعيلي استهداف تنفيذ استكشافات في 3 طبقات جيولوجية، والجيولوجيا الاقتصادية والجيوكيمياء بمساحة 16 الف كيلومتر مربع.

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