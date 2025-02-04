الإحتلال يتوعّد بمهاجمة أهداف بالضفة الغربية بالطائرات المقاتلة!

العالم – خاص بالعالم

الطائرات الإسرائيلية المقاتلة سيسمع هديرها كثيرا في الضفة الغربية، هذا ما تتوعد به تل أبيب الفلسطينيين فيها، وبات ديدنها في ملاحقة المقاومة.



أفادت القناة الرابعة عشرة العبرية بوجود استعدادات دراماتيكية في الضفة الغربية، حيث أصدر رئيس قسم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تعليماته لضباط الاستخبارات في اللواء بتقديم خطط واسعة النطاق لجمع المعلومات الاستخبارية للموافقة عليها.



وذكرت القناة أن قائد سلاح الجو أصدر تعليمات بإنشاء "بنك من مئات الأهداف"، معظمها للطائرات المقاتلة، والتي سيتم مهاجمتها بناء على الأوامر في جميع أنحاء الضفة الغربية في القرى والضواحي والمدن.



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وقال عصمت منصور/ خبير بالشأن الإسرائيلي:هذا في الحقيقة يعتبر تضخيم للخطر، صحيح ان هنالك مقاومة في الضفة الغربية، لكن استخدام مصطلحات كـ "بنك اهداف وسلاح طيران في مناطق تستطيع "إسرائيل" ان تسيطر عليها وموجودة فيها"، هذا يدلل على أن التوجه نحو تصعيد العدوان للشعب الفلسطيني وان اهداف هذا العدوان هي ابعد من الابعاد الامنية المعلنة وهي اهداف لها علاقه بمشاريع "إسرائيل" تجاه الضفه ومستقبل الضفة".

رحلة البحث عن الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية طويلة وشاقة وغير مجدية، فسنوات من العمل الأمني الإسرائيلي كانت نتيجتها صفرا، وكلما زاد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه وشراسته زاد الفعل المقاوم وارتقى أكثر.



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والواقع أن حكومة اليمين المتطرف التي جاءت إلى السلطة ببرنامج سياسي وأمني يهدف إلى جلب الأمن، لم تجلب للإسرائيليين سوى المزيد من القتل وقلة الأمن وغياب الأمان.

وقال جلال رمانه/ خبير بالشأن الإسرائيلي: الفشل الذي اعترف به وزير الاستخبارات الاسرائيلي بعد السابع من اكتوبر، إن "إسرائيل" اثبتت لنفسها بانه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان توفر لنفسها الامن بنظريه الامن الموجود الموجوده ان لم يكن لها تفسير سياسي".

لا خيار أمام الإحتلال الإسرائيلي بعد أن جرب ما جرب من عدوان سوى أن يخضع للإرادة الفلسطينية.

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