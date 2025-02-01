شاهد.. الجيش اللبناني ينتشر في أحياء من بلدتي عيترون ويارون جنوبي لبنان

العالم – خاص بالعالم

وسيعمل الجيش اللبناني على فتح الطرقات التي أقفلتها الجرافات الإسرائيلية في عيترون وإزالة السواتر الموجودة بين هذه البلدة ومنطقة وادي السلوقي.



ومن المفترض أيضًا أن يصل الجيش اللبناني إلى منطقة بلاط، التي تقع عند الأطراف الشرقية الجنوبية لبلدة عيترون والتي لا تزال قوات الاحتلال تتمركز في عدد من النقاط فيها.

وضمن اعتداءاتها وانتهاكاتها المتواصلة استهدف مسيرات اسرائيلية بالقنابل ولأكثر من مرة الجرافات التي تعمل على رفع الركام والبحث عن جثامين الشهداء في بلدة الطيبة كما تمكن فريق من الجيش اللبناني والدفاع المدني من انتشال عدد من جثامين الشهداء في أطراف بلدة رامية.

دعوات شعبية باسم أهالي بلدات يارون ومارون الرأس وعيترون وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا دعت للزحف الشعبي والتوجّه نحو مداخل هذه البلدات وإزالة السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

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وقالت مصادر مطّلعة إن كيان الاحتلال يتحسّب لتبعات هذه الدعوات بعدما أدّت أحداث الأحد الماضي إلى تجاوز الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وإجبار قوات الاحتلال على التراجع من مساحاتٍ كبيرة وتسهيل انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي.



وكشفت مصادرمحلية أن المبعوثة الأميركية الجديدة للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستحاول الضغط على المراجع اللبنانية لتمرير تعيينات في الجيش والأجهزة الأمنية لضباط يحظون برضى أميركي - فرنسي، لفرملة انتفاضة الأهالي التي أدّت إلى تحرير أجزاء من بلداتهم.

في وقت لم تفِ لجنة الإشراف واليونيفل بوعودها بنشر الجيش اللبناني في عيترون وبليدا وحولا وميس الجبل منذ بداية الأسبوع الجاري.

علماً أن جيش الاحتلال وسّع احتلاله لمساحات جديدة كان قد اندحر منها الأحد الماضي تحت ضغط الأهالي ويقوم يومياً بأعمال هدم وتجريف وإحراق للمنازل إضافة إلى استئناف الغارات الجوية.

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