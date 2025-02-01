شاهد/قوات القسام يهتفون لمحمد الضيف خلال تسليم أسرى الإحتلال

العالم فلسطين

الهتافات تضمنت عبارة "حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف"، في إشارة إلى القائد الذي تم الإعلان عن استشهاده قبل يومين.

كما كان لافتًا حضور قائد كتيبة "الشاطئ" في كتائب القسام، هيثم الحواجري المعروف بـ "أبي عمر الحواجري"، والذي زعم الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اغتياله قبل عدة أشهر.

في صباح يوم السبت، قامت كتائب "القسام" بتسليم أسيرين "إسرائيليين" في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى أسير آخر في غزة، وذلك في إطار الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وقد تم تسليم الأسيرين "الإسرائيليين" عوفر كالديرون وياردين بيباس إلى طواقم منظمة الصليب الأحمر الدولية في خانيونس، بينما تم تسليم الأسير الثالث كيث شمونسل سيغال في ميناء غزة.

شاهد..ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل ..الاحتلال يفرج عن الأسرى الفلسطينيين

وقد احتشد المئات من الفلسطينيين في موقع تسليم الأسيرين، حيث رفعوا صور قادة "القسام" الذين اغتالتهم قوات الاحتلال خلال الحرب على غزة، في مشهد يعكس الدعم والتضامن مع المقاومة.