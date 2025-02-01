'القسام' تعرض هذه الرموز الهامة أثناء تسليم أسرى الاحتلال..

العالم-فلسطين

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أطلقت المقاومة سراح الأسيرين ياردين بيباس وعوفر كالديرون، ووصلا إلى الأراضي المحتلة بعدما تسلمهما من الصليب الأحمر.



يأتي ذلك ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.



وفي ميناء مدينة غزة، سلمت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحماس، الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى "الصليب الأحمر" وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لعناصر القسام.

وعلى لافتة كبيرة في مقدمة المنصة ظهرت عبارة "الصهيونية لن تنتصر"، وإلى جوارها رمز الوحدة 8200.



والوحدة 8200 متخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية وفك الشفرات وهي تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان).



وإلى جوارها، ظهر رمز وحدة النسر (414)، وهي وحدة للهجمات الخاصة المضادة تابعة لفرقة غزة بالقيادة الجنوبية لجيش الإحتلال.



كما ظهر على منصة حماس رمز "لواء قطيف" (اللواء 6643)، ويُسمى أيضًا باللواء الجنوبي في فرقة غزة.



وإلى جانبه، ظهر رمز "فرقة الثعالب النارية"، المعروفة باسم فرقة غزة (الفرقة 143)، وهي فرقة إقليمية تابعة للقيادة الجنوبية ومسؤولة عن تأمين حدود كيان الاحتلال مع قطاع غزة.

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واستخدمت حماس أيضا رمز اللواء الشمالي بفرقة غزة أو ما يسمى "لواء هغيفن" (7643).



وظهر على المنصة الرمز الخاص بجهاز الأمن العام لكيان الاحتلال (شاباك)، وإلى جانبه أيضا رمز الوحدة 9900 والتي تضم عدة وحدات من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومهمتها جمع المعلومات الاستخباراتية البصرية لاستخدامها من قبل الجيش وقوات الأمن الأخرى.



وعلى اللافتة الكبيرة بعرض المنصة التي رسمت عليها هذه الرموز، ظهرت ثلاث مرات عبارة "الصهيونية لن تنتصر".



وخلال العرض نفسه، ظهرت خريطة مكتوب عليها بالعربية والعبرية اسم "رعيم" في إشارة إلى مستوطنة متاخمة لقطاع غزة وإلى جوارها بينما يقف أحد عناصر كتائب القسام حاملا بندقيته الآلية.