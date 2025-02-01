كاميرا العالم توثّق مشاهد تسليم الأسرى من ميناء مدينة غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار محمد البلبيسي مراسل العالم في ميناء مدينة إلى المشاهد الكبيرة من الحضور الجماهيري الواسع وحضورعناصر كتائب القسام بالزي الرسمي لهم في هذا المكان منوها إلى هذه النقطة المليئة بعناصر القسام يريدون أن يوجهوا رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأنهم هم باقون متجذرون في هذه الأرض.







ولفت مراسلنا إلى التواجد الكبير للكتائب وأيضا لهذه العناصر والالتفاف الجماهيري الواسع من هذه النقطة التي سيتم تسليم فيها عدد من الأسرى في منطقة ميناء مدينة غزة ومتواجدا من المنصة التي سيصل إليها الأسرى مؤكدا إصرار وعزيمة الشعب الفلسطيني.



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وقال مراسلنا: انتهت المرحلة الرابعة من تسليم الأسرى هنا في قطاع غزة ولكن لم تنتهي صورة المقاومة الفلسطينية، إصرار واضح وتحدي من المقاومة بالبقاء في هذه الأرض حتى تحريرها بشكل كامل.

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