شاهد/ إحتفالات في خانيونس بعودة الأسرى وتأكيد على محورية المقاومة

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وبحسب نادي الاسير الفلسطيني فإن المفرج عنهم اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 ، منهم 18شخصا من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة.

فيما سيتم إبعاد سبعة إلى مصر ضمن شروط الصفقة. وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من عموم الأسرى، ويبلغ عددهم مئة وثلاثة وثمانين اسيرا .



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حركة حماس استنكرت خروج الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم "إسرائيل" مباشرة إلى المستشفيات، مؤكدة أن ذلك يؤشر على بشاعة ما يتعرضون له في سجون الاحتلال من تعذيب.



كما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين خلال إطلاق سراحهم اليوم، إذ كانوا مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم.



اهالي غزة ومدينة خانيونس، استقبلوا الاسرى المحررين باحتفالات وشعارات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ومؤكدة على استرجاع جميع الاسرى من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي، ضمن معادلات فرضتها المقاومة الفلسطينية منذ بداية عملية طوفان الاقصى وتقضي بافراغ معتقلات الاحتلال من الاسرى الفلسطينيين.

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