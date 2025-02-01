قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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قوات الاحتلال تعيد اقتحام منزل عائلة الأسير المحرر عماد أبو رموز في الخليل
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الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي الى 47487 شهيدا
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أنباء عن انفجار سيارة مفخخة عند دوار السفينة بمدينة منبج شرقي حلب السورية
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الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ببلدة عيترون في الجنوب
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الاحتلال يضرم النيران بمنازل في بلدتي رب ثلاثين والعديسة جنوبي لبنان
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قوات الاحتلال تفجر منازل جديدة بمخيم جنين في عمليتها العدوانية المستمرة
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اصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس
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مصادر فلسطينية: شهيد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
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مراسل العالم: مقتل 52 سودانيا وجرح مئة بقصف للدعم السريع على أم درمان
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الى 47487 شهيدا و111588 جريحا