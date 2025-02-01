قناة العالم
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العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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بدء خروج الأسرى الفلسطينيين المحررين المبعدين من معبر رفح باتجاه القاهرة
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الأنروا: نرفض محاولات التضليل الاسرائيلية التي تقوض عملنا الهام في الضفة
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الأنروا: نرفض ادعاء الجيش الاسرائيلي بأن منشآتنا بالضفة تشكل بؤرا ارهابية
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3 قتلى و15 مصابا حصيلة انفجار سيارة مفخخة بمنبج شرقي حلب السورية
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قوات الإحتلال تواصل هدم وتفجير منازل ومحال تجارية في مخيم طولكرم
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ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة بمنبج شرقي حلب السورية الى 3 قتلى
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حرس الثورة يكشف عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض بسواحل جنوب ايران
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المدينة الصاروخية الجديدة أنشئت تحت الارض في سواحل ايران الجنوبية
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بحرية حرس الثورة تزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة بسواحل ايران الجنوبية
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مصادر إعلامية:قتيل ومصابون بانفجار سيارة مفخخة بمنبج شرقي حلب السورية