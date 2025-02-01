غداً..إيران تزيح الستار عن 3 أقمار صناعية

العالم - ايران

الاقمار الصناعية الجديدة تشمل " بارس 1" المطور عن النسخة السابقة و" بارس2" بدقة تصوير عالية في الطيف اللوني (8 أمتار) والابيض والاسود (4أمتار) و"ناوك" القمر الذي يستهدف تعزيز الاتصالات في الارتفاعات العالية، حيث سيزاح الستار عنها بمراسم ستقام بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الايرانية غدا الاحد.

وصُمّم " ناوك" لاختبار الاتصالات في المدار البيضاوي وهو الاول من نوعه الذي سيوضع بمثل هذا النوع من المدار.

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وكان رئيس منظمة الفضاء الايرانية "حسين سالارية" قد أعلن في وقت سابق، أن ثمة 25 قمرا صناعيا قيد الانتاج حاليا و8 اقمار جاهزة للاطلاق.