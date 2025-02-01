جامعة امريكية تعلق نشاط مجموعة طلابية مؤيدة لفلسطين

العالم _ أميركا

المجموعة اتُهمت بتنظيم فعاليات احتجاجية دون الحصول على التصاريح اللازمة، بما في ذلك مظاهرة في حرم الجامعة بمدينة آن أربور خلال الربيع الماضي.

وقد شهدت الجامعة سلسلة من المظاهرات والاعتصامات التي نظمها الطلاب المؤيدون للفلسطينيين، حيث تجمعوا للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ورفضهم للعنف الذي تشهده المنطقة.

هذه الاحتجاجات، التي تضمنت خطابات حماسية ومسيرات داخل الحرم الجامعي، أدت إلى توترات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما دفع إدارة الجامعة إلى التدخل لفرض النظام.

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يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات في الجامعات الأمريكية بسبب العدوان الصهيوني على غزة والتي أثارت موجة من المظاهرات والاعتصامات المؤيدة للفلسطينيين. وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن اعتقال ما يقرب من 3200 شخص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا يدعو إلى تعزيز الإجراءات الرامية لمكافحة "معاداة السامية" في الجامعات، وأعلن عن نيته محاسبة المتورطين في مثل هذه الأفعال، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين الذين يُشتبه في تعاطفهم مع حركة حماس.