تفاعل رواد مواقع التواصل مع تسليم الاسرى من امام منزل السنوار

العالم - نقطة تواصل

فمن أمام منزل قائد طوفان الأقصى، حيث ينبض قلب غزة بصمود لا ينكسر، سلمت كتائب القسام الدفعة الثالثة من الاسرى الاسرائيليين في لحظة تحمل في طياتها رمزية عميقة، هذا المكان الذي اصبح شاهدا على تاريخ طويل من المقاومة والتضحية يظل مصدر الهام لكل الاحرار.

امام منزل القائد يحيى السنوار تجسدت وحدة الشعب الفلسطيني وقوة ارادته في مواجهة الاحتلال والاصرار على تحرير الاسرى، هنا حيث تتشابك آمال الحرية مع دماء الشهداء يثبت ان النصر ليس مجرد حلم بل هو وعد لا مفر من تحقيقه.

بعد تسليم المقاومة الاسرى امام منزل قائد طوفان الاقصى تصدر وسم هاشتاغ #منزل_السنوار قوائم الاكثر تداولا، وحظي بتفاعل واسع من النشطاء على المنصات الرقمية وذلك عبر نشر المنشورات والتعليقات والتدوينات الى جانب مقاطع الفيديو التي حصدت آلاف المشاهدات، والبداية مع هذا البوست الذي حصد البوست والريبوست تحت عنوان نتنياهو غاضب:

"أشاهد ببالغ الخطورة المشاهد الصادمة التي شهدها اطلاق سراح رهائننا واطالب الوسطاء بضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد الخطيرة وضمان سلامة رهائننا". "احمد البقري" كتب على منصة "اكس" أن مشاهد تسليم الاسرى في غزة تثبت للمرة الثالثة ما هو مثبت وتؤكد ما هو مؤكد أن المقاومة بخير ولديها السيطرة والقدرة والقرار وتستحق ان تكون المصدر الاول للالهام والعزة لأمة كاملة.

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"تغريد" كتبت: أمام هذه الصورة الكبيرة ومن امام المنزل الذي ارتقى منه القائد الشهيد البطل الاسطورة السنوار سيتم تسليم الاسرى الاسرائيليين!!.. اكبر جلطة لنتنياهو و"اسرائيل" وأعوانهم.

"طارق المطيري" قال: مشيئة الله عز وجل الله يعزكم ولا يعز عليكم، من راهن عليكم وعلى جهادكم ربح. لم تشهد الامة منذ قرن مثل هذا النصر. نسأل الله ان يقر أعيننا بمثل هذه المشية في القدس آمين.

اما حساب "Free Palestine" فكتب: 4 فصائل عسكرية تشارك في تسليم الاسرى من وسط الركام من امام منزل السنوار بعرين الاسود بخان يونس.. أين أبو ابراهيم عيسى يشوف عزة وكرامة اهل فلسطين، طبت حيا وميتا سيد الطوفان يحيى السنوار تاج الرأس.

شاهد الحلقة كاملة في الفيديو المرفق..