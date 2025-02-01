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كتائب القسام تهدي الأسير 'سيغال' و زوجته هديتان

كتائب القسام تهدي الأسير 'سيغال' و زوجته هديتان
السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

في مشهد مليء بالقوة والسيطرة، سلمت كتائب القسام اليوم السبت الأسير الإسرائيلي كيث سيغال، الحامل للجنسية الأمريكية، بعد احتجازه لفترة وخلال تسلُّمهمنحت المقاومة هدية له ولزوجته، التي كانت أسيرة لدى القسام.

العالم-فلسطين

في لقطات حملت الكثير من القوة والسيطرة، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت الأسير الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية كيث شمونسل سيغال.

وخلال تسلُم سيغال وهو في كامل صحته وأناقته، قد منحته المقاومة هدية تذكارية له ولزوجته.

في العادة تسلم كتائب القسام هدية للأسير، وهو ما حدث مع كل الأسرى المفرج عنهم، لكن مع الأسير الإسرائيلي – الأميركي سيغال سلمته "وحدة الظل" هديتين مقدمتين من كتائب القسام، واحدة له والأخرى لزوجته التي كانت أسيرة لدى كتائب القسام، وأفرج عنها خلال الهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023

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قبل تسليم سيغال، سلّمت كتائب القسام الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

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