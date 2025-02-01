سوريا.. انبعاث غاز سام من قاعدة عسكرية جراء قصف إسرائيلي

العالم _ سوريا

وذكر التلفزيون السوري على موقعه الإلكتروني اليوم السبت أن الحادث الذي وقع، الجمعة، أثار مخاوف واسعة من انبعاث غازات سامة قد تشكل تهديدًا صحيًا وبيئيًا للسكان القريبين من المنطقة.

وبحسب الصور والمشاهدات الميدانية، فإن لون الغاز يميل إلى اللون البرتقالي الكثيف، ما يشير إلى احتمال تسرب ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز سام يتشكل عند تعرض وقود الصواريخ أو الذخائر المحتوية على مركبات نيتروجينية للهواء أو الرطوبة. حسبما أفادت مصادر من الدفاع المدني.

وقالت المصادر، إن الغاز المذكور يسبب تأثيرات صحية مثل تهيج الجهاز التنفسي والسعال وضيق التنفس، والتهاب العينين والأنف نتيجة تفاعله مع الأغشية المخاطية. إضافة لتفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

اقرأ ايضا.. الاحتلال يواصل ترهيب السكان في جنوب سوريا

وأضافوا أنه في حالات التعرض المطول للغاز أو بتركيزات عالية، قد يؤدي إلى أزمة رئوية قاتلة، موضحين أنهم تلقوا بلاغات من مدنيين في المنطقة، حول رائحة كريهة وأبخرة غير مألوفة تتصاعد من داخل القاعدة العسكرية.