المكالمة الأخيرة لطيار الطائرة التي تحطمت في واشنطن

العالم-الاميركيتان

فيما يعمل المحققون على كشف ملابسات الكارثة التي هزت واشنطن إثر اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة أميركان إيرلاين" وعلى متنها 64 شخصا، بمروحية عسكرية تابعة للجيش من طراز بلاك هوك تقل 3 جنود، كشف أحد أقارب قائد الطائرة المنكوبة عن تفاصيل مكالمة أخيرة كانت بينهما قبل صعود "الكابتن" للطائرة.



فقد كشف أحد أقرباء طيار "أميركان إيرلاينز" جوناثان كامبوس، عن آخر كلمات نطقها قبيل صعوده على متن الطائرة التي تحطمت في واشنطن العاصمة.



وقال جون لين وهو عم الطيار الراحل، أن الأخير كان يتطلع لقضاء وقت مع عائلته في رحلة بحرية الأسبوع المقبل، وفق ما أكده لصحيفة "ديلي ميل".



وبيّن العم الحزين أن الشاب البالغ من العمر 34 عاما كان "يعيش حلمه" بالعمل كطيار، مشيرا إلى أنه كان يلعب بالطائرات الصغيرة عندما كان طفلاً.



وتابع "كان طيبا للغاية... تحدثت معه وهو على وشك صعود الطائرة.. تحدثنا لمدة 10 دقائق.. لا أستطيع تصديق ذلك... كان يبدو سعيدًا جدًا.. كان يتطلع للذهاب في رحلة بحرية الأسبوع المقبل على سفينة الرحلات "أيقونة البحار".